Перспективы рубля оценили

Эксперт Лобода: Динамика рубля будет зависеть от сигналов Банка России и решений Минфина

В ближайшие недели динамика рубля будет зависеть от сигналов Банка России и решений Минфина. Перспективы отечественной валюты оценил член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, прошедший май стал самым успешным месяцем для укрепления рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Тенденция к плавному укреплению продолжится — на этой неделе доллар будет торговаться в диапазоне 70-73,5 рубля, евро — 82-85 рублей, а курс юаня останется в пределах 10-11 рублей.

Устойчивость рубля удивляет многих участников рынка, поскольку российская валюта демонстрировала рост как на позитивных, так и на негативных новостях. Поддерживает ее низкий спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения, добавил Лобода. В торговле с партнерами из СНГ и дружественных государств все чаще используются рубль и рублевые стейблкоины, а привлекательность рублевых финансовых инструментов снижает интерес к доллару.

Давление на рубль могут оказать только активное смягчение денежно-кредитной политики, а также увеличение объемов валютных интервенций. Разворот валютного рынка начнется при курсе в размере 73,5 рубля за доллар и выше — вероятность такого сценария эксперт оценил в 50 процентов.

Как заявила ранее экономист Юлия Кузнецова, летом 2026 года россиянам не стоит пытаться угадать идеальный день для приобретения доллара. В настоящее время российская валюта выглядит сильно, но связано это не с каким-то одним фактором. Сказывается сочетание высокой ставки, слабого импорта, продаж валютной выручки экспортерами и относительно благоприятной внешней конъюнктуры.