18:27, 1 июня 2026Интернет и СМИ

Известный журналист переехал в Россию, обрусел и стал чужим на родине

Британский журналист Армстронг заявил, что стал чувствовать себя чужим на родине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: МЫ И ОНИ / Rutube

Известный британский журналист Дэнни Армстронг, переехавший в Россию, признался, что стал чувствовать себя чужим на родине. Об этом он высказался в выпуске проекта «Мы и они», доступном на Rutube.

По словам Армстронга, в России его сразу приняли тепло, так как оценили его заинтересованность русской культурой и знание языка. Когда же журналист вернулся в Великобританию, то заметил, что на родине к нему относятся более холодно, чем до его отъезда.

«Там я чувствовал себя чужим. Они видели меня как русского», — описал впечатления от визитов в родную страну Армстронг. Он предположил, что к нему стали хуже относиться в Британии из-за того, что он обрусел.

Ранее британский журналист Джеймс Делингпол, посетивший Москву, заявил, что в российской столице безопаснее, чем в Лондоне. Он также похвалил московское метро и назвал его лучшим в мире.

Что думаешь? Оцени!
