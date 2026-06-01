19:19, 1 июня 2026

Турист без рубашки разгромил стулом кафе во Вьетнаме и попал на видео

Австралийского туриста арестовали за погром кафе во вьетнамском Дананге
Алина Черненко

Австралийский турист впал в ярость, разгромил кафе на вьетнамском курорте Дананг и попал на видео. Его публикует портал Stuff.

Уточняется, что инцидент произошел 29 мая в заведении под названием GE Cafe. Мужчина зашел в кафе, сел за столик, но не сделал заказ. Когда один из гостей предложил ему онлайн-переводчик на телефоне, тот выхватил гаджет. После этого сотрудники вызвали охрану, а австралиец встал, снял рубашку, разбил телефон и призвал остальных гостей покинуть заведение в течение десяти секунд. Затем он начал крушить все, что попадалось ему под руку.

На размещенных в сети кадрах мужчина без рубашки смахивает стулом еду и тарелки со столов на пол и пытается разбить окна. Дебошира арестовала полиция. Кафе закрыли на срок до трех дней, а владельцы потребовали от туриста компенсацию за ущерб в размере до 30 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей).

Ранее турист из Эстонии прилетел на отдых в Таиланд и угодил под арест за пьяный дебош в отеле. Иностранец подрался со своей девушкой и разгромил комнату.

