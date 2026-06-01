Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:46, 1 июня 2026Путешествия

Россиянка показала способ вскрыть сейф в гостинице за две секунды и напугала подписчиков

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: NewJadsada / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша показала способ вскрыть сейф в гостиничном номере за две секунды и напугала подписчиков. Ролик об этом она разместила на своей странице @amoretravell в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Туристка сняла на видео, как закрыла сейф в комнате, введя свой код. Затем она объяснила, что у персонала отеля есть общий код, которым можно отпереть сейф в любом номере. Она ввела комбинацию из нескольких нулей, после чего замок без проблем открылся.

Более того, добавила автор записи, если заряд аккумулятора сейфа иссякнет, вещи могут остаться внутри. Для таких случаев сотрудники гостиницы имеют собственные ключи. «Лучше хранить в сейфе на ресепшене, там хотя бы работают камеры, и будет с кого спрашивать», — посоветовала россиянка.

В комментариях напуганные пользователи стали задаваться вопросом, как уберечь свои личные вещи. «Еще плюс одна фобия», «А где хранить деньги тогда? Не таскать же их с собой», «Нужно камеры свои ставить в номере», «Первый раз слышу, чтобы из сейфа воровали», «У меня помаду любимую украли», — писали юзеры.

Ранее другая российская туристка была обворована во время путешествия по Европе и описала случившееся фразой «у меня нет даже трусов». Она отправилась вместе со спутником во Францию, а оттуда пара добралась до Майорки, Испания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

    Таксист домогался постоялицы отеля и пытался вломиться в ее номер в Таиланде

    Обнародованы данные о пострадавших от созданной «Богиней» секты россиянах

    Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

    Известный украинский блогер назвал дурдомом одну идею США

    Жертвенный буйвол сбежал во время религиозного праздника и расправился с мужчиной

    Россияне неожиданно нашли «янтарное перо» птицы старше 40 миллионов лет

    Буданов назвал оружие опаснее «Орешника» для Украины

    Россиянка показала способ вскрыть сейф в гостинице за две секунды и напугала подписчиков

    Трамп высказался о решении Ирана приостановить переговоры с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok