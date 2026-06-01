Россиянка показала способ вскрыть сейф в гостинице за две секунды и напугала подписчиков

Российская тревел-блогерша показала способ вскрыть сейф в гостиничном номере за две секунды и напугала подписчиков. Ролик об этом она разместила на своей странице @amoretravell в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Туристка сняла на видео, как закрыла сейф в комнате, введя свой код. Затем она объяснила, что у персонала отеля есть общий код, которым можно отпереть сейф в любом номере. Она ввела комбинацию из нескольких нулей, после чего замок без проблем открылся.

Более того, добавила автор записи, если заряд аккумулятора сейфа иссякнет, вещи могут остаться внутри. Для таких случаев сотрудники гостиницы имеют собственные ключи. «Лучше хранить в сейфе на ресепшене, там хотя бы работают камеры, и будет с кого спрашивать», — посоветовала россиянка.

В комментариях напуганные пользователи стали задаваться вопросом, как уберечь свои личные вещи. «Еще плюс одна фобия», «А где хранить деньги тогда? Не таскать же их с собой», «Нужно камеры свои ставить в номере», «Первый раз слышу, чтобы из сейфа воровали», «У меня помаду любимую украли», — писали юзеры.

