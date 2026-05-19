Россиянка была обворована в Европе и описала случившееся фразой «у меня нет даже трусов»

Российская туристка была обворована во время путешествия по Европе и описала случившееся фразой «у меня нет даже трусов». О случившемся она рассказала на своей странице @juli_pchelova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, она отправилась вместе со спутником во Францию, а оттуда пара добралась до Майорки, Испания. Там туристы арендовали машину и решили оставить ее вместе с вещами на платной парковке, чтобы до заселения в отель еще пять часов гулять по городу. Вернувшись к автомобилю, они сели и поехали в гостиницу, заметив пустой багажник лишь спустя полчаса.

Россияне лишились двух чемоданов, рюкзака, аргентинского паспорта, подарков из Парижа, техники. Остаток отдыха они провели в длинных очередях в посольстве Аргентины ради временного паспорта для выезда из Испании.

«Если вы взяли авто в аренду — вы мишень. Поезжайте сразу в отель или не оставляйте вещи в машине! Даже в багажнике», — подытожила туристка.

