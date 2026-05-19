ВС России уничтожили ударами ФАБ бойцов спецподразделения «Альфа» СБУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили ударами ФАБ бойцов спецподразделения «Альфа» СБУ

Российские войска ударами фугасных авиабомб (ФАБ) в Шевченковском Днепропетровской области уничтожили бойцов спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Шевченковском ФАБами и управляемыми боеприпасами уничтожена часть спецподразделения беспилотников СБУ "Альфа"», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что некоторые попавшие под удар бойцы были уничтожены сразу, а другая часть группы не смогла дождаться эвакуации.

Ранее генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун обеспокоился решениями Белоруссии по приграничным районам. По его словам, ограничения Минском доступа к лесам в приграничных с Украиной, Польшей и Литвой районах якобы может свидетельствовать о желании Белоруссии создать напряжение для украинской обороны на волынском направлении.