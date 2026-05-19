Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 19 мая 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили ударами ФАБ бойцов спецподразделения «Альфа» СБУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили ударами ФАБ бойцов спецподразделения «Альфа» СБУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска ударами фугасных авиабомб (ФАБ) в Шевченковском Днепропетровской области уничтожили бойцов спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Шевченковском ФАБами и управляемыми боеприпасами уничтожена часть спецподразделения беспилотников СБУ "Альфа"», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что некоторые попавшие под удар бойцы были уничтожены сразу, а другая часть группы не смогла дождаться эвакуации.

Ранее генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун обеспокоился решениями Белоруссии по приграничным районам. По его словам, ограничения Минском доступа к лесам в приграничных с Украиной, Польшей и Литвой районах якобы может свидетельствовать о желании Белоруссии создать напряжение для украинской обороны на волынском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о самой масштабной атаке ВСУ на Москву

    Раненый российский боец сбил дрон ВСУ неожиданным предметом

    Собянин назвал число сбитых с начала суток на подлете к Москве беспилотников

    Россияне начали отказываться от черной икры

    Посол Украины описал помощь от Германии словами больше, чем когда-либо

    Российская певица впервые обратилась к фанатам после задержания

    Поставки пива из постсоветской страны в Россию взлетели

    ВС России уничтожили ударами ФАБ бойцов спецподразделения «Альфа» СБУ

    Бойцы ВСУ атаковали украинских волонтеров с гуманитарным грузом

    Раскрыта длительность полового акта у «скорострелов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok