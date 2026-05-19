Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 19 мая 2026Бывший СССР

В Офисе Зеленского допустили снижение возраста мобилизации

Палиса: Решение о снижении возраста мобилизации зависит от ситуации на фронте
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Решение украинских властей о снижении возраста мобилизации пока не рассматривается, но оно будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом заявил Павел Палиса — заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается, однако ситуация может зависеть от обстановки на фронте», — приводит слова чиновника издание.

При этом в апреле Палиса заявлял, что Киев не планирует снижать призывной возраст, поскольку ситуация с мобилизацией в стране стала значительно лучше. Тогда он также отмечал, что украинские власти не планируют изменять правила выезда из страны для мужчин 18-23 лет.

Ранее стало известно, что с мобилизацией столкнулись украинские врачи. Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, у них начали отнимать бронь и призывать на службу по запросу Минобороны страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массированный удар по Ярославлю. Горит промышленный объект, выезд в Москву перекрыли

    Постсоветская страна заметно нарастила закупки российского лакомства

    Невесту арестовали за нападение на мать во время свадьбы

    Выходцы из ближнего зарубежья подготовили теракт на военном объекте в российском регионе

    Медведев ответил на слова МИД Литвы про Калининград фразой об истошном лае

    Иран обвинил США в нарушении своих обещаний

    Военкоры раскрыли подробности ночной атаки на Украину

    Раскрыт путь переплавившего украденные драгоценности в слитки россиянина

    На Западе оценили значение визита Путина в Китай сразу после Трампа

    Венгрия сигнализировала о сдвиге по вопросу интеграции Украины в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok