В Офисе Зеленского допустили снижение возраста мобилизации

Палиса: Решение о снижении возраста мобилизации зависит от ситуации на фронте

Решение украинских властей о снижении возраста мобилизации пока не рассматривается, но оно будет зависеть от ситуации на фронте. Об этом заявил Павел Палиса — заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается, однако ситуация может зависеть от обстановки на фронте», — приводит слова чиновника издание.

При этом в апреле Палиса заявлял, что Киев не планирует снижать призывной возраст, поскольку ситуация с мобилизацией в стране стала значительно лучше. Тогда он также отмечал, что украинские власти не планируют изменять правила выезда из страны для мужчин 18-23 лет.

Ранее стало известно, что с мобилизацией столкнулись украинские врачи. Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, у них начали отнимать бронь и призывать на службу по запросу Минобороны страны.