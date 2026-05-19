10:11, 19 мая 2026

Шэрон Стоун раскрыла секрет образа из культовой сцены «Основного инстинкта»

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Американская актриса Шэрон Стоун раскрыла секрет образа из культовой сцены фильма «Основной инстинкт». Ее слова приводит People.

Известно, что в кинокартине, которая вышла на экраны в 1992 году, знаменитость снялась в белом жакете и мини-платье с высоким горлом. При этом ее волосы были аккуратно уложены назад.

Так, Стоун призналась, что изначально хотела, чтобы образ ее героини не был слишком сексуальным. По ее словам, она не хотела показывать на камеру обнаженное тело. «Я сказала режиссеру: "Надеюсь, ты не думаешь, что я буду выставлять свою грудь на блюдечке". А он ответил: "Мне все равно, даже если ты наденешь водолазку и соберешь волосы в пучок. Вот так мы и придумали этот образ», — рассказала телезвезда.

В августе прошлого года Шэрон Стоун объяснила желание показать голые гениталии в «Основном инстинкте».

