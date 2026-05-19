Шэрон Стоун раскрыла секрет образа из культовой сцены «Основного инстинкта»

Актриса Шэрон Стоун не хотела показывать грудь в «Основном инстинкте»

Американская актриса Шэрон Стоун раскрыла секрет образа из культовой сцены фильма «Основной инстинкт». Ее слова приводит People.

Известно, что в кинокартине, которая вышла на экраны в 1992 году, знаменитость снялась в белом жакете и мини-платье с высоким горлом. При этом ее волосы были аккуратно уложены назад.

Так, Стоун призналась, что изначально хотела, чтобы образ ее героини не был слишком сексуальным. По ее словам, она не хотела показывать на камеру обнаженное тело. «Я сказала режиссеру: "Надеюсь, ты не думаешь, что я буду выставлять свою грудь на блюдечке". А он ответил: "Мне все равно, даже если ты наденешь водолазку и соберешь волосы в пучок. Вот так мы и придумали этот образ», — рассказала телезвезда.

