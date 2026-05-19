Игрок «Арсенала» случайно обнажил ягодицы во время матча

Игрок «Арсенала» Пьеро Инкапье оконфузился на матче АПЛ из-за шорт

Эквадорский футболист, защитник «Арсенала» Пьеро Инкапье оконфузился во время матча английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел на 77-й минуте встречи «Арсенала» и «Бернли». Свидетелями конфуза стали десятки тысяч болельщиков, пришедших на стадион «Эмирейтс».

Так, сначала игрок «Бернли» столкнул с ног противника, а затем случайно наступил на его шорты. В результате падения на газон шорты слетели и обнажили ягодицы Инкапье.

Курьез случился в штрафной площади, но судья не заметил никакого нарушения и не назначил пенальти. Несмотря на эксцесс, игра завершилась победой «Арсенала».

В июне прошлого года американский легкоатлет Крейг Робинсон оконфузился на публике во время соревнований Ostrava Golden Spike в Чехии. Тогда во время забега с препятствиями барьерист несколько раз пытался поправить шорты, которые случайно оголили его гениталии.