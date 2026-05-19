Спрос на рекламу в России начал падать

«Ъ»: Темпы роста бюджетов рекламных групп в России в 2025 году упали в два раза

По итогам 2025 года объем закупок рекламы во всех изучаемых медиаканалах составил 710,16 миллиарда рублей, что на 13 процентов больше чем годом ранее, хотя сам рост замедлился в два с лишним раза. Об этом со ссылкой на рейтинг медиаагентств Sostav и АКАР пишет «Коммерсантъ».

Попавшие в него компании в целом согласны относительно динамики рынка, но высказали претензии к методологии, из-за которой некоторые позиции следовало поменять.

В Sky Alliance (медиагруппа заняла третье место по доле рынка с результатом 51,8 миллиарда рублей) указали, что падение на рекламном рынке следует за аналогичной тенденцией в экономике.

В свою очередь, гендиректор диджитал-агентства D-Agency Игорь Демидов напоминает о снижении госзаказа, а также ужесточение условий для рекламодателей. В том числе обязательная маркировка интернет-рекламы и усиление контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) резко повысили издержки для бизнеса.

Ранее сообщалось, что снижение деловой активности привело к падению спроса предпринимателей на открытие бизнеса по франшизе в первом квартале текущего года. По различным оценкам, интерес к такому виду деятельности в первом квартале 2026 года упал на 28,4-45 процентов.