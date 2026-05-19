Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:48, 19 мая 2026Из жизни

Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

В Китае 76-летняя мать 16-летних двойняшек стала популярной блогершей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

В Китае 76-летняя женщина стала блогершей, чтобы обеспечить будущее дочерей — 16-летних двойняшек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Шэн Хайлинь и ее муж из провинции Аньхой 2009 году потеряли единственную дочь и зятя — они отравились угарным газом. Желая уменьшить боль от потери, женщина решилась на экстракорпоральное оплодотворение, когда ей было 60. Беременность протекала с осложнениями: у Хэйлинь были сильные отеки и кровотечения. Тем не менее в 2010 году она родила двойняшек Чжичжи и Хуэйхуэй. Сама она стала самой старой роженицей в Китае на тот момент.

Рождение двойняшек вызвало общественную дискуссию: многие сомневались, что пожилые родители смогут обеспечить детям достойное будущее. Однако Хайлинь, бывший директор больницы, и ее муж, университетский профессор, отдавали детям все силы и внимание. В 2016 году супруг Хайлинь перенес инсульт, а спустя шесть лет его не стало. Вскоре после этого пенсионерка лишилась более двух миллионов юаней (около 25,4 миллиона рублей), доверившись мошеннице, предложившей ей вложиться в проект и быстро разбогатеть.

В 73 года Хайлинь начала вести стримы в интернете, чтобы заработать на будущее дочерей. Она быстро стала популярной и теперь делится советами по воспитанию, кулинарными рецептами и продает товары для здоровья, а на ее аккаунты подписаны почти миллион человек. В интервью женщина заявила, что будет всегда гордиться тем, что стала матерью, и выразила надежду дожить до ста лет. Ее история, по словам наблюдателей, дарит надежду другим пожилым людям, потерявшим детей и решившимся на второй шанс.

Материалы по теме:
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020

Ранее в городе Сунъюань, Китай, 63-летняя женщина, чье имя не называется, успешно родила второго ребенка. Пожилая женщина рассказала, что решилась родить в таком преклонном возрасте из-за смерти первого ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

    Раскрыт заработок Шуры за выступление в день рождения

    Названы повлиявшие на распад СССР факторы

    Число пострадавших при аварийной посадке самолета в российском лесу выросло

    Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

    СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

    Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

    Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

    Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok