Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

В Китае 76-летняя мать 16-летних двойняшек стала популярной блогершей

В Китае 76-летняя женщина стала блогершей, чтобы обеспечить будущее дочерей — 16-летних двойняшек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Шэн Хайлинь и ее муж из провинции Аньхой 2009 году потеряли единственную дочь и зятя — они отравились угарным газом. Желая уменьшить боль от потери, женщина решилась на экстракорпоральное оплодотворение, когда ей было 60. Беременность протекала с осложнениями: у Хэйлинь были сильные отеки и кровотечения. Тем не менее в 2010 году она родила двойняшек Чжичжи и Хуэйхуэй. Сама она стала самой старой роженицей в Китае на тот момент.

Рождение двойняшек вызвало общественную дискуссию: многие сомневались, что пожилые родители смогут обеспечить детям достойное будущее. Однако Хайлинь, бывший директор больницы, и ее муж, университетский профессор, отдавали детям все силы и внимание. В 2016 году супруг Хайлинь перенес инсульт, а спустя шесть лет его не стало. Вскоре после этого пенсионерка лишилась более двух миллионов юаней (около 25,4 миллиона рублей), доверившись мошеннице, предложившей ей вложиться в проект и быстро разбогатеть.

В 73 года Хайлинь начала вести стримы в интернете, чтобы заработать на будущее дочерей. Она быстро стала популярной и теперь делится советами по воспитанию, кулинарными рецептами и продает товары для здоровья, а на ее аккаунты подписаны почти миллион человек. В интервью женщина заявила, что будет всегда гордиться тем, что стала матерью, и выразила надежду дожить до ста лет. Ее история, по словам наблюдателей, дарит надежду другим пожилым людям, потерявшим детей и решившимся на второй шанс.

Ранее в городе Сунъюань, Китай, 63-летняя женщина, чье имя не называется, успешно родила второго ребенка. Пожилая женщина рассказала, что решилась родить в таком преклонном возрасте из-за смерти первого ребенка.