Женщина родила ребенка в 63 года

В Китае 63-летняя женщина родила дочь после преждевременной смерти сына

В городе Сунъюань, Китай, 63-летняя женщина, чье имя не называется, успешно родила второго ребенка. Об этом пишет Need To Know.

Пожилая женщина рассказала, что решилась родить в таком преклонном возрасте из-за смерти первого ребенка. Ее сына преждевременно не стало из-за рака в 35 лет. По словам женщины, она бы не пошла на такой шаг, если бы у нее были внуки, однако сын никого ей не оставил.

Все родственники и врачи выступали против беременности женщины, но она их не послушала. «Я просто чувствовала, что мой ребенок должен вернуться», — объяснила она. Женщина забеременела с помощью ЭКО и спустя девять месяцев родила здоровую дочь.

Акушеры отметили, что сейчас здоровье 63-летней женщины лучше, чем у некоторых молодых рожениц.

Женщина подчеркнула, что ее родители живы до сих пор, поэтому она надеется, что успеет воспитать ребенка. Тем не менее она на всякий случай договорилась со своим племянником, что тот удочерит девочку в случае ее смерти.

