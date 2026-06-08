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22:02, 8 июня 2026Ценности

Внучка Бориса Ельцина показала фото интимного момента с сыном Березовского

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева показала фото поцелуя с возлюбленным Березовским
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @yumashkaa

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала фото интимного момента с избранником — младшим сыном бизнесмена Бориса Березовского Глебом Березовским. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя девушка поделилась коллажем из четырех черно-белых кадров, где позировала рядом с 28-летним наследником предпринимателя. При этом на одном из снимков влюбленные целовались. Пост Юмашева дополнила эмодзи в виде забинтованного сердца.

Мария Юмашева родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Ельцина Татьяны Ельциной и ее супруга Валентина Юмашева. О ее романе с наследником Березовского стало известно в 2023 году. В свою очередь, будучи несовершеннолетней, она состояла в отношениях с российским футболистом Федором Смоловым. В 2020 году сообщалось, что спортсмен сделал 17-летней внучке Ельцина предложение, однако свадьба не состоялась.

В апреле фотографы сняли интимный жест президента США Дональда Трампа в адрес его жены Мелании на встрече с британским королем Карлом III и королевой Камиллой.

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