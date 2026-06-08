Роднина фразой «что вытворяют» оценила переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Роднина заявила, что сын Плющенко Александр подвергается буллингу за переход в Азербайджан

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила реакцию на переход 13-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что вытворяют с бедным мальчиком Сашей Плющенко, которому всего 13 лет», — заявила Роднина. Она посчитала, что юный спортсмен подвергается буллингу.

Ранее решение Плющенко-младшего поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.