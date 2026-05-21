Сын Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему Плющенко открепление. Он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) выдаст ему специальный документ.
Также за Азербайджан в скором времени будет выступать 18-летняя российская фигуристка Вероника Жилина. Она прошла ту же самую процедуру, что и Плющенко.
Ранее стало известно о скандале в семье двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Старший сын фигуриста Егор Ермак объявил, что не считает Евгения отцом. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил он. Кроме того, сын спортсмена рассказал, что тот отказывался помогать им с матерью финансово. В свою очередь, младший сын Александр Плющенко публично открестился от сводного брата.