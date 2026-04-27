Младший сын Плющенко открестился от сводного брата

Сын Плющенко Александр заявил, что у него больше нет сводного брата

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, открестился от сводного старшего брата Егора Ермака. Об этом стало известно из видеообращения Александра, которое приводит Sport24.

«Мы с братом Арсением зарабатываем сами с четырех лет. Катаемся в шоу постоянно. Знаем цену деньгам. А ты звонил папе только за тем, что тебе деньги надо. Постоянно. Деньги, деньги, деньги», — заявил Александр.

Также он назвал сводного брата недостойным фамилии Плющенко. «Больше не могу тебя называть братом. Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживают фамилию Плющенко только те, кто действительно Плющенко. А ты — Ермак», — сказал мальчик.

Ранее Ермак объявил, что не считает Евгения отцом. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил он. Кроме того, сын спортсмена рассказал, что тот отказывался помогать им с матерью финансово.

Евгений Плющенко был женат на Марии Ермак с 2005 по 2008 год. Их сын появился на свет в 2006-м. При разводе суд постановил, что Егор будет носить фамилию матери. В 2009 году фигурист женился повторно — на продюсере Яне Рудковской. В 2013-м у них родился сын Александр. В 2020 году от суррогатной матери у пары родился второй сын — Арсений.

Плющенко дважды выигрывал Олимпийские игры. В 2006 году в Турине он взял золото в личных соревнованиях, а в 2014-м в Сочи первенствовал в команде. Кроме того, фигурист трижды становился чемпионом мира и семь раз побеждал на чемпионатах Европы.