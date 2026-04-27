18:25, 27 апреля 2026

Младший сын Плющенко открестился от сводного брата

Сын Плющенко Александр заявил, что у него больше нет сводного брата
Владислав Уткин
Кадр: КАК ЕСТЬ. Денис Пархоменко / YouTube

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, открестился от сводного старшего брата Егора Ермака. Об этом стало известно из видеообращения Александра, которое приводит Sport24.

«Мы с братом Арсением зарабатываем сами с четырех лет. Катаемся в шоу постоянно. Знаем цену деньгам. А ты звонил папе только за тем, что тебе деньги надо. Постоянно. Деньги, деньги, деньги», — заявил Александр.

Также он назвал сводного брата недостойным фамилии Плющенко. «Больше не могу тебя называть братом. Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживают фамилию Плющенко только те, кто действительно Плющенко. А ты — Ермак», — сказал мальчик.

Ранее Ермак объявил, что не считает Евгения отцом. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил он. Кроме того, сын спортсмена рассказал, что тот отказывался помогать им с матерью финансово.

Евгений Плющенко был женат на Марии Ермак с 2005 по 2008 год. Их сын появился на свет в 2006-м. При разводе суд постановил, что Егор будет носить фамилию матери. В 2009 году фигурист женился повторно — на продюсере Яне Рудковской. В 2013-м у них родился сын Александр. В 2020 году от суррогатной матери у пары родился второй сын — Арсений.

Плющенко дважды выигрывал Олимпийские игры. В 2006 году в Турине он взял золото в личных соревнованиях, а в 2014-м в Сочи первенствовал в команде. Кроме того, фигурист трижды становился чемпионом мира и семь раз побеждал на чемпионатах Европы.

