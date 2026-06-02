Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 2 июня 2026Забота о себе

Мужчинам подсказали три движения руками для гарантированного доведения женщины до оргазма

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ангелина Прыткова подсказала мужчинам три движения руками, благодаря которым они гарантированно смогут довести женщину до оргазма. Свои рекомендации она опубликовала в Telegram-канале.

По словам Прытковой, первое движение нужно выполнять одним пальцем с легким нажимом: необходимо в спокойном темпе на протяжении одной минуты необходимо рисовать круг по часовой стрелке вокруг клитора без смены направления. Специалистка утверждает, что эта техника работает на 70 процентах женщин.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

В качестве второй технике сексолог посоветовала мужчинам рисовать пальцем восьмерку. Такое движение захватывает сразу клитор, большие половые губы и капюшон. В результате активируются все три ветви нерва, который проходит в этом месте, объяснила Прыткова.

Еще один способ довести женщину до оргазма — рисовать пальцем в интимной зоне букву «А». «Меняем направление давления три раза за движение. Больше точек стимуляций = постоянное нарастающее возбуждение», — уточнила специалистка.

Ранее сексолог Рейчел Райт объяснила мужчинам три принципа орального секса. Так, она призвала не заниматься этой сексуальной практикой без прелюдии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    Шесть стран могут полностью исчезнуть из-за обрушения «ледника Судного дня»

    В США оценили сроки ремонта стартовой площадки после взрыва тяжелой ракеты

    Риски передачи Украине ИИ-технологий для дронов оценили

    Владелец квартиры нашел в постели незнакомца с женщиной и попал под суд

    Мужчинам подсказали три движения руками для гарантированного доведения женщины до оргазма

    Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки

    В нервном срыве Зеленского из-за систем Patriot заподозрили подвох

    Украинский пленный рассказал о бегстве с позиций на такси

    Порошенко захотел заключить очередные Минские соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok