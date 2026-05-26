Сексологи назвали мужчинам три принципа орального секса

Психотерапевт, сексолог Рейчел Райт и доцент кафедры инфекционных заболеваний Вашингтонского университета Кристин Джонстон назвали три главных принципа орального секса, о которых часто забывают мужчины. Советы специалистов опубликовало издание Men's Health.

Райт советует в первую очередь не думать, что женские половые органы не имеют запаха или ароматно пахнут. По ее словам, на самом деле у каждой женщины свой запах, в норме он может быть соленым, затхлым, терпким или медным. «Вагины должны пахнуть как вагины, а не как цветы», — подчеркнула сексолог.

Также Райт обратила внимание на то, что оральный секс нравится многим женщинам, но если начать его без прелюдии, это скорее оттолкнет, а не доставит удовольствие. Сексолог посоветовала начинать ласки с губ, шеи и постепенно спускаться ниже. Очень важно, по ее мнению, не забывать в процессе делать женщине комплименты.

Джонстон добавила, что многие относятся к оральному сексу легкомысленно, считая его ненастоящим. Однако она подчеркнула, что оральный секс — это полноценный половой акт, после которого можно заразиться сифилисом, герпесом, гонореей и другими заболеваниями, передающимися половым путем.

