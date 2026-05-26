Женщинам раскрыли неочевидную опасность мастурбации

Женщины, которые любят мастурбировать, могут столкнуться с неочевидной опасностью, предупредила сексолог Олеся Мелехина. Ее она раскрыла в своем Telegram-канале.

Мелехина прокомментировала сообщение одной из подписчиц, которая пожаловалась на снижение чувствительности из-за самоудовлетворения. Сексолог пояснила, что такое действительно бывает, если мастурбация является дезадаптивной.

В качестве ее примера сексолог привела использование струи воды или душа с сильным напором. Кроме того, дезадаптивной мастурбацией считается самоудовлетворение с помощью секс-игрушек с чрезмерной вибрацией. Эти два способа с течением времени могут привести к проблемам, подчеркнула специалистка.

