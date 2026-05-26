Сальдо назвал ключевые задачи по защите Херсонской области от ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС назвал ключевые задачи по защите от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, он призвал не позволить украинской армии парализовать жизнь региона.

«Нужно понимать: полностью закрыть прифронтовую территорию от дронов невозможно в современной войне. Задача — снижать ущерб, быстрее выявлять угрозы и не давать врагу парализовать жизнь региона», — рассказал Сальдо.

По его словам, соответствующая работа уже ведется. В частности, усиливается взаимодействие между военными, силовыми структурами, аварийными службами и муниципальными администрациями. Также отрабатываются маршруты эвакуации, оповещения и восстановление электроснабжения.

Ранее стало известно, что девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены в результате атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.