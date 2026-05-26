08:26, 26 мая 2026

ВС России ударили «Искандером-М» по производству украинских дронов

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Российские войска в ночь на 26 мая нанесли удар «Искандером-М» по производству украинских дронов в Дергачах Харьковской области. Речь, по предварительным данным, идет о предприятии по переработке пластмасс «ПАКС», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«На территории предприятия производились элементы корпусов для БПЛА, а также велась сборка беспилотников. Это еще один пример, как гражданские и полугражданские предприятия постепенно втягиваются в украинский военно-промышленный контур», — написал Лебедев.

По его словам, удар по Дергачам стал не первым за минувшие сутки, так что атаки ВС России выглядят как основательная работы по логичтическому и технологическому узлу. Подпольщик допустил, что перед этим военные провели тщательную разработку целей, с просмотром на земле.

«Харьковское направление все сильнее превращается не только в прифронтовую зону, но и в один из главных центров украинской беспилотной инфраструктуры — от обучения до производства и запуска», — добавил Лебедев.

Ранее в России создали двойную защиту зданий от атак БПЛА. Новую систему можно применять, в том числе, на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

