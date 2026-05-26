Появились подробности о состоянии экипажа разбившегося в российском регионе самолета

Минздрав: Один из пострадавших с жестко севшего под Красноярском самолета на ИВЛ

Членов экипажа легкомоторного самолета «Аэропракт-22», жестко севшего в Богучанском районе Красноярского края, доставили в Красноярскую краевую больницу. Подробности об их состоянии Минздрав региона сообщил РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Его поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Второй раненый — в состоянии средней тяжести.

Самолет «Аэропракт» с двумя членами экипажа на борту разбился при жесткой посадке 25 мая. Воздушное судно рухнуло в районе лесополосы и, судя по снимкам с места происшествия, получило серьезные повреждения. Как стало известно, борт использовался сотрудниками лесопожарного центра.

Ранее в лесу Якутии аварийную посадку совершил самолет Ан-2, патрулировавший лесопожарную обстановку. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ, однако связь с ним была потеряна. Как позже выяснилось, примерно в четырех километрах от места вылета у самолета отказал двигатель. Сев в лесополосе, борт полностью сгорел. Пострадали три человека.