10:29, 19 мая 2026Россия

Севший в российском лесу самолет полностью сгорел

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото. Фото: Иван Губский / ТАСС

Самолет Ан-2 авиакомпании «МИАН», совершивший аварийную посадку в лесу в Якутии, полностью сгорел. Пилот получил множественные ожоги, пишет Baza в Telegram.

Пассажирам загоревшегося самолета удалось спастись. О пострадавших среди них не сообщается. Сейчас люди находятся в районе реки Восточная Хандыга.

По информации издания, борт выполнял работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Связь с ним пропала примерно через четыре километра полета.

Ранее сообщалось, что пострадавший является командиром судна.

Об аварийной посадке самолета Ан-2 в якутском лесу стало известно утром 19 мая. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ, однако его командир принял решение вернуться, после чего связь пропала. Позже экипаж сообщил о происшествии с указанием координат своего местонахождения. Пассажиры, выбравшись из самолета, самостоятельно направились в сторону места вылета.

