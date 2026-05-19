Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

Аварийно севший в лесу в Якутии самолет Ан-2 патрулировал пожароопасную обстановку. Подробности о борте появились в публикации РИА Новости.

По данным агентства, воздушное судно, выполнявшее авиационные работы, произвело вынужденную посадку, причиной которой назвали отказ двигателя.

Об аварийной посадке самолета в Якутии стало известно утром во вторник, 19 мая. Воздушное судно совершило посадку на удалении 5-7 километров от поселка Теплый Ключ Томпонского района в российском регионе.

На борту находились восемь человек. Они приняли решение пешком выйти из леса в сторону ближайшего населенного пункта. Предварительно, пострадал командир воздушного судна.