11:29, 19 мая 2026Россия

Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Аварийно севший в лесу в Якутии самолет Ан-2 патрулировал пожароопасную обстановку. Подробности о борте появились в публикации РИА Новости.

По данным агентства, воздушное судно, выполнявшее авиационные работы, произвело вынужденную посадку, причиной которой назвали отказ двигателя.

Об аварийной посадке самолета в Якутии стало известно утром во вторник, 19 мая. Воздушное судно совершило посадку на удалении 5-7 километров от поселка Теплый Ключ Томпонского района в российском регионе.

На борту находились восемь человек. Они приняли решение пешком выйти из леса в сторону ближайшего населенного пункта. Предварительно, пострадал командир воздушного судна.

