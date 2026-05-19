09:44, 19 мая 2026Россия

Самолет с пассажирами аварийно сел в лесу российского региона

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Якутии в лесу совершил аварийную посадку многоцелевой самолет Ан-2 с пассажирами. Об этом сообщило МЧС Республики Саха в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ. По неизвестной пока причине командир самолета принял решение вернуться в аэропорт, после чего связь с экипажем пропала. Затем поступило сообщение об аварийной посадке с указанием координат.

На борту находились восемь человек. Известно, что пассажиры приняли решение пешком отправиться в сторону Теплого ключа. На место происшествия выехали спасатели и медики.

Ранее Ан-2, совершавший мониторинг лесных пожаров, аварийно сел на грунтовую дорогу в Бурятии. Инцидент произошел по техническим причинам. Пострадавших нет.

