Масштабы замещения пожилых работников в России оценили

Новак заявил о необходимости заместить около 11 млн работников за пять лет

В ближайшие пять лет в России необходимо будет заместить в общей сложности порядка 11 миллионов работников в связи с их выходом на пенсию. Масштабы замещения пожилых сотрудников оценил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

К 2030 году, ожидает заместитель главы правительства, дополнительная потребность российской экономики в новых кадрах составит около 3,1 миллиона человек. Необходимость замещения столь большого числа стареющих работников Новак назвал вызовом сегодняшнего дня.

Помочь в борьбе с острым кадровым голодом, по его мнению, должно перераспределение рабочей силы из низкопроизводительных отраслей в более эффективные. Среди перспективных направлений Новак обозначил обрабатывающую промышленность, информационные технологии, креативную индустрию и туристический сектор.

До 2032 года, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в российскую экономику необходимо будет вовлечь порядка 12 миллионов человек. С учетом стремительного старения рабочей силы и фактического отсутствия кадровых резервов (безработица остается на рекордно низком уровне при росте скрытой) это станет непростой задачей, сходятся во мнении эксперты.

В сложившихся реалиях, пояснял финансовый аналитик Дмитрий Трепольский, у российских властей остаются два варианта выхода из кризиса — либо стимулировать работников трудиться до глубокой старости, либо вновь повышать пенсионный возраст. Оба сценария, констатировал он, могут в конечном счете привести к росту социальной напряженности.