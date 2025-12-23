Реклама

Экономика
12:33, 23 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о риске повышения пенсионного возраста

Финансист Трепольский: Власти России могут пересмотреть пенсионную систему
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Проблема старения населения вкупе с острым кадровым голодом оказывают все большее давление на российский рынок труда. Об этом заявил финансовый аналитик Дмитрий Трепольский, его слова приводит «Газета.Ru».

В ближайшие семь лет, по оценке Минтруда, России потребуется ежегодно привлекать порядка 1,7 миллиона новых работников. За это же время прекратят профессиональную деятельность около 12,2 миллиона пожилых граждан. Если уходящих сотрудников будет некем заменить, власти могут прибегнуть к повышению пенсионного возраста, отметил Трепольский.

Другим выходом из кризисной ситуации, пояснил эксперт, станет стимулирование граждан работать до глубокой старости. При таком раскладе, допустил аналитик, может прекратиться индексация социальных выплат неработающим пожилым гражданам и предоставление льгот трудоустроенным пенсионерам. Какой в итоге вариант могут выбрать российские власти, чтобы справиться с проблемой кадрового голода, Трепольский прогнозировать не стал.

Высокая потребность в кадрах, добавил он, в итоге может привести к массовому перетоку работников из относительно бедных регионов в крупнейшие мегаполисы. При таком раскладе уровень сервиса в периферийных областях будет ухудшаться, как и качество местного производства. Безработица, в свою очередь, приблизится к околонулевому уровню, а социальная защищенность сотрудников в крупных городах будет расти. В то же время риски дискриминации работников по возрасту, скорее всего, отпадут, так как работодатели в условиях нехватки квалифицированных кадров будет всячески удерживать действующий персонал, констатировал Трепольский.

