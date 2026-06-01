Причину возникновения очереди перед КПП в Нарве объяснили

Скорюков: Очередь на въезд в РФ возникла из-за работы эстонских госслужб

В воскресенье, 31 мая, перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Нарва-1» на эстонской стороне скопились десятки людей с чемоданами, желающих въехать в Россию — как сообщил РИА Новости начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков, задержки связаны с работой эстонских государственных органов.

Уточняется, что на российской стороне очередей не было, таможенный пост работает штатно. По данным с камер видеонаблюдения, вечером в воскресенье очередь со стороны эстонского города Нарва насчитывала около 200 человек.

Ранее эстонские таможенники отказались пропустить россиянина через границу из-за слишком дорогих кроссовок. 39-летний гражданин РФ и Финляндии хотел выехать в Россию из Европы через Нарвский таможенный пункт.