У зумеров обнаружили новый странный сексуальный фетиш

Сексолог Джиджи Энгл рассказала, что у зумеров появился новый странный сексуальный фетиш, связанный с чрезмерно увеличенной грудью. О пристрастии молодого поколения она рассказала изданию Metro.

По словам Энгл, в последнее время стали популярны интернет-сообщества, в которых девушки демонстрируют очень сильно увеличенную грудь. Одни делают это с помощью цифровой обработки фото, а другие прибегают к настоящей маммопластике или специальной процедуре, позволяющей сделать грудь больше всего на один день.

Сексолог объяснила, что в последнем случае делают инъекции физиологического раствора в молочные железы. Как подчеркнула специалистка, такие процедуры могут быть опасны: они приводят к образованию рубцов, обвисанию груди, сильным кровоподтекам, гематомам, потенциальному повреждению тканей и госпитализации.

«Рост и изменение формы груди — это очень естественное явление в жизни женщины, связанное с разными этапами жизни, набором веса и беременностью, поэтому неудивительно, что это сексуализируется», — добавила Энгл. Сексолог также предложила, что новый фетиш может быть связан с трендом на бимбофикацию — чрезмерную женственность и сексуальность.

Ранее мужчины из разных стран увлеклись трендом под названием «боллмаксинг» и стали увеличивать тестикулы до размеров грейпфрута. Последователи этого тренда увеличивают мошонки с помощью инъекций физиологического раствора.