Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:59, 15 мая 2026Забота о себе

Мужчины увлеклись увеличением тестикулов до размеров грейпфрута

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Мужчины из разных стран увлеклись трендом под названием «боллмаксинг» и стали увеличивать тестикулы до размеров грейпфрута. Об этом сообщает издание Metro.

Последователи этого тренда увеличивают тестикулы до нереалистичных размеров с помощью инъекций физиологического раствора: из-за введения жидкости они на некоторое время опухают. В материале отмечается, что мужчины, которые увлекаются такой практикой, фотографируют свои половые органы и хвастаются ими перед единомышленниками.

Сексолог Ширин Лахани, комментируя новый тренд, предупредила, что он может быть очень опасен. «Введение физиологического раствора в мошонку может привести к ряду проблем, включая бактериальную инфекцию, поскольку введение любой нерегулируемой жидкости, особенно вне медицинской практики, может привести к инфицированию и образованию абсцесса», — рассказала Лахани.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Кроме того, таким образом можно повредить ткани или нервы, а также получить микротравмы. Лахани также обратила внимание на то, что давление из-за скопления жидкости может нарушить кровоток в тестикулах, а это потенциально может повлиять на функцию яичек и вызвать эректильную дисфункцию, бесплодие и даже такие опасные для жизни последствия, как образование тромбов или гангрена.

Ранее сексологи Дженни Скайлер и Джиджи Энгл рассказали о правилах секса в машине. Чтобы эксперимент прошел гладко, они посоветовали заранее найти уединенное место для парковки и собрать набор необходимых вещей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Катастрофическая угроза». На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

    Трамп пригрозил уничтожить Иран при одном условии

    Американский профессор заявил о крушении империи в США из-за Украины

    Мужчины увлеклись увеличением тестикулов до размеров грейпфрута

    Отравившая мужа коктейлем американка оказалась живодеркой

    Назван интересант коррупционного скандала с Зеленским

    Врач назвал срок формирования бытового алкоголизма

    Обломки дрона повредили жилые дома в Рязани

    Спаривающиеся черные толстоножки захватили пляжи в одной стране

    Полковник высказался о возможных точках новых военных конфликтов в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok