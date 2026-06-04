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13:17, 4 июня 2026Экономика

Россияне начали охотиться за шишками

Биолог Кошкарев: Россияне начали собирать и продавать шишки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Россию обрушился «шишечный» бум: жители Сибири и Севера страны собирают шишки в лесу, чтобы продать их. О том, сколько на этом можно заработать и вредит ли сбор шишек природе, «Вечерней Москве» рассказал учитель биологии и эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Егор Кокшаров.

В пунктах приема за один мешок шишек можно получить около 2-3 тысяч рублей. Некоторые россияне планируют отпуск в таежные районы, чтобы заработать денег, собирая шишки. Другие устанавливают у себя на участке машины для очистки, так как очищенный кедр стоит в разы дороже — 10-20 тысяч рублей за мешок. Орехи идут на производство масел, сладостей и других таежных деликатесов.

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По словам биолога, для многих жителей горных сел и таежных поселков сбор шишек — единственный источник дохода. Однако нередко сборщики используют небезопасные для природы методы: трясут деревья, бьют по стволам колотушками или применяют специальные устройства. Это приводит к повреждению коры, ослабляет деревья, делает их более уязвимыми для вредителей и болезней. Поврежденные деревья хуже плодоносят в последующие годы, а в некоторых случаях могут погибнуть в течение 10 лет. Массовый сбор часто нарушает естественное возобновление леса и портит жизнь животных, поскольку шишки входят в рацион белок, соболей, медведей и бурундуков.

Специалисты отмечают, что после набегов сборщиков тайга выглядит опустошенной. Если такая практика продолжится, это может привести к истощению ресурсов и сокращению площади кедровых лесов.

В настоящее время закон допускает сбор шишек для личных нужд, однако четкого определения «личных нужд» нет. Специалист считает важным разработку правил заготовки лесных пищевых ресурсов на федеральном уровне, включая лимиты на сбор и контроль за их соблюдением. Также необходимо мониторить состояние лесов и популяций зависимых от шишек животных.

Ранее россияне завили, что считают выбросы от предприятий главным источником экологических проблем в стране.

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