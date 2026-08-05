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19:36, 5 августа 2026 (обновлено: 19:43, 5 августа 2026)Экономика

Жители российского города устроили заплыв по затопленной набережной

Заплыв жителей Хабаровска по затопленной набережной сняли на видео
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Хабаровска устроили заплыв по набережной, которую затопило после повышения уровня воды в Амуре. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

На записи, снятой очевидцем, можно увидеть погрузившегося в воду мужчину в плавках, а также еще одного мужчину и собаку, которые решили пройтись по «бассейну», образовавшемуся на нижнем ярусе набережной.

На данный момент уровень воды в Амуре вырос до 419 сантиметров и продолжает увеличиваться с каждым днем. Ожидается, что в ближайшие дни он может перейти опасную отметку и начнет затапливать острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. В связи с этим местные власти ввели режим повышенной готовности и призвали дачников срочно спасать урожай.

Кроме набережной в Хабаровске, Амур затопил и благовещенскую.

Ранее стало известно, что поселок Магнитка в Челябинской области оказался отрезан от цивилизации из-за наводнения.

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