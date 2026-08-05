Жители российского города устроили заплыв по затопленной набережной

Заплыв жителей Хабаровска по затопленной набережной сняли на видео

Жители Хабаровска устроили заплыв по набережной, которую затопило после повышения уровня воды в Амуре. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

На записи, снятой очевидцем, можно увидеть погрузившегося в воду мужчину в плавках, а также еще одного мужчину и собаку, которые решили пройтись по «бассейну», образовавшемуся на нижнем ярусе набережной.

На данный момент уровень воды в Амуре вырос до 419 сантиметров и продолжает увеличиваться с каждым днем. Ожидается, что в ближайшие дни он может перейти опасную отметку и начнет затапливать острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. В связи с этим местные власти ввели режим повышенной готовности и призвали дачников срочно спасать урожай.

Кроме набережной в Хабаровске, Амур затопил и благовещенскую.

Ранее стало известно, что поселок Магнитка в Челябинской области оказался отрезан от цивилизации из-за наводнения.