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20:31, 5 августа 2026 (обновлено: 20:37, 5 августа 2026)Забота о себе

Врач предупредил о появляющихся за 10 лет до диагноза симптомах деменции

Невролог Мацокин: Снижение рационального мышления может быть ранним признаком деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Первые симптомы деменции могут появляться за много лет до постановки диагноза. Об этом предупредил врач-невролог Игорь Мацокин в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, нейродегенеративные процессы занимают годы, а первые изменения могут появиться за 10 и более лет до появления выраженных нарушений памяти. Среди ранних признаков он назвал более быстрое, чем обычно, ухудшение памяти, снижение способности к рациональному мышлению и постепенное ухудшение результатов когнитивных тестов. «Снижение этих показателей — повод внимательнее прислушаться к себе, пока время еще есть», — отметил Мацокин.

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Врач подчеркнул, что предотвратить или замедлить развитие заболевания помогают регулярная физическая активность, сбалансированное питание и коррекция дефицита некоторых питательных веществ. При этом он призвал не заниматься самолечением и напомнил, что любые изменения рациона или прием добавок следует обсуждать со специалистом.

Ранее врач-невролог Ирина Преображенская заявила, что мозг, как и тело, нужно «тренировать» на протяжение всей жизни. Наиболее полезной для ума активностью она назвала решение головоломок и прогулки на свежем воздухе.

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