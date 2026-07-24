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Забота о себе
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19:36, 24 июля 2026Забота о себе

Невролог посоветовала подходящие людям любого возраста тренировки для мозга

Невролог Преображенская: Тренировать мозг можно с помощью компьютерных игр
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Врач-невролог Ирина Преображенская рассказала, какие тренировки для мозга подходят людям любого возраста. Их доктор посоветовала в разговоре с KP.RU.

«"Тренировать" мозг ни в каком возрасте не поздно. Основных задач должно быть две — регулярная умственная и физическая активность», — отметила Преображенская. По ее словам, в качестве физической активности, которая помогает сохранить здоровье мозга, подойдут ежедневные прогулки. Доктор уточнила, что они должны занимать минимум полчаса.

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Что касается тренировок умственной активности, врач посоветовала решать задачи на скорость психических реакций, а также способность к концентрации и запоминанию. Она объяснила, что такими задачами можно считать решение кроссвордов и сканвордов, просмотр фильмов, чтение книг и их обсуждение, а также компьютерные игры, которые требуют быстрой реакции или решения логических задач.

Если же человеку требуется более серьезная тренировка мозга, Преображенская порекомендовала проводить ее с неврологом или нейропсихологом.

Ранее невролог Галина Чудинская поделилась недельным планом, который поможет бороться со старением мозга. Врач добавила, что здоровья мозга складывается из шести основных факторов: физической активности, питания, сна, наличия интеллектуальной нагрузки, социальных связей и умения управлять стрессом.

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