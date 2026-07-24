Невролог посоветовала подходящие людям любого возраста тренировки для мозга

Невролог Преображенская: Тренировать мозг можно с помощью компьютерных игр

Врач-невролог Ирина Преображенская рассказала, какие тренировки для мозга подходят людям любого возраста. Их доктор посоветовала в разговоре с KP.RU.

«"Тренировать" мозг ни в каком возрасте не поздно. Основных задач должно быть две — регулярная умственная и физическая активность», — отметила Преображенская. По ее словам, в качестве физической активности, которая помогает сохранить здоровье мозга, подойдут ежедневные прогулки. Доктор уточнила, что они должны занимать минимум полчаса.

Что касается тренировок умственной активности, врач посоветовала решать задачи на скорость психических реакций, а также способность к концентрации и запоминанию. Она объяснила, что такими задачами можно считать решение кроссвордов и сканвордов, просмотр фильмов, чтение книг и их обсуждение, а также компьютерные игры, которые требуют быстрой реакции или решения логических задач.

Если же человеку требуется более серьезная тренировка мозга, Преображенская порекомендовала проводить ее с неврологом или нейропсихологом.

Ранее невролог Галина Чудинская поделилась недельным планом, который поможет бороться со старением мозга. Врач добавила, что здоровья мозга складывается из шести основных факторов: физической активности, питания, сна, наличия интеллектуальной нагрузки, социальных связей и умения управлять стрессом.