Невролог разработала недельный план борьбы со старением мозга

Невролог Чудинская: Для здоровья мозга важны физическая активность и правильное питание

Врач-невролог Галина Чудинская поделилась недельным планом, который поможет бороться со старением мозга и поддерживать его здоровье. Список рекомендаций доктор раскрыла в беседе с изданием РИАМО.

Чудинская объяснила, что для здоровья мозга важны шесть основных факторов: физическая активность, правильное питание, качественный сон, наличие интеллектуальной нагрузки, социальные связи и умение управлять стрессом.

Доктор добавила, что для профилактики когнитивных нарушений полезно начинать утро с головоломок или медитаций, во время работы делать небольшие перерывы каждые 45-60 минут, а по вечерам — читать или медитировать, отказавшись от гаджетов за час до сна. Кроме того, врач разработала недельный план, который поможет защитить здоровье мозга:

Понедельник: 30 минут ходьбы и 20 минут чтения.

Вторник: 30 минут изучения нового навыка и 10 минут медитации.

Среда: встреча с друзьями и разгадывание головоломки.

Четверг: 30 минут плавания и изучение языка.

Пятница: игра в шахматы и медитация.

Суббота: прогулка в парке и чтение.

Воскресенье: отдых, медитация, ведение дневника, общение с семьей.

Невролог добавила, что сохранить здоровье мозга до старости реально. По ее словам, начинать заботу о его здоровье можно с малого, постепенно добавляя по одному из перечисленных элементов.

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