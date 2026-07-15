Врач предупредил об опасной позе для сна

Невролог Ратинов: Привычка подкладывать руку под голову во сне может вызвать боль в шее

Привычка подкладывать руку под голову во время сна может стать причиной боли в шее и спине. Об опасных последствиях этой позы предупредили врач-невролог Андрей Ратинов и категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова в беседе с «Лентой.ру».

Ратинов рассказал, что неправильное положение головы во время сна приводит к тому, что мышцы шеи остаются в напряжении всю ночь. По его словам, это может вызвать головную боль, тяжесть в затылке, хруст и скованность в шее, онемение пальцев рук, а также боль, отдающую в плечо или лопатку. «Бывали случаи, когда у пациента обострение протрузии буквально "включалось" после ночи на слишком высокой подушке», — отметил врач.

Власова подчеркнула, что избежать этого помогает правильно подобранная подушка. По ее словам, при выборе важно учитывать форму, высоту, жесткость и наполнитель изделия. Эксперт добавила, что слишком высокая подушка может создавать неестественный изгиб шеи и сдавливать сосуды и нервы, а слишком низкая — провоцировать мышечные спазмы.

Также, по словам специалистов, на здоровье позвоночника влияет не только подушка, но и положение, в котором человек спит. Например, привычка спать, подложив руку под голову, смещает корпус в сторону и заставляет шею находиться в перекрученном положении, что может привести к мышечному дисбалансу и боли после пробуждения.

Ранее диетолог и нутрициолог Даниэль Смайли сказал, что дневной сон может принести пользу здоровью. По его мнению, наиболее полезен сон в период с 13:00 до 15:00.