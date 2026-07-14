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Забота о себе
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12:35, 14 июля 2026Забота о себе

Раскрыто лучшее время для дневного сна

Диетолог Смайли назвала период с 13:00 до 15:00 лучшим временем для дневного сна
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Peter Kasprzyk / Unsplash

Диетолог и нутрициолог Даниэль Смайли заявила, что у дневного сна есть ряд преимуществ, если выбрать для него правильное время. Такое мнение она выразила в разговоре с изданием EatingWell.

Лучшим временем для того, чтобы отойти ко сну после обеда, Смайли назвала период с 13:00 до 15:00. Она объяснила, что в это время суток происходит естественный спад энергии, поэтому отдых позволит взбодриться и при этом не помешает ночному сну. Спать она порекомендовала от 10 до 30 минут.

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Специалистка добавила, что своевременный сон днем также повысит концентрацию внимания, позволит стать продуктивнее и улучшит настроение. По ее словам, исследования показывают, что даже короткий дневной отдых поможет организму восстановиться после умственного переутомления.

Смайли также предупредила, что дневной сон не является заменой качественному ночному сну.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о неочевидных причинах частых пробуждений среди ночи. Людям, столкнувшимся с такой проблемой, он порекомендовал провериться на апноэ.

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