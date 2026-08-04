Курс доллара в России резко вырос

ЦБ повысил более чем на рубль официальный курс доллара в России

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 5 августа, составят примерно 81,13 рубля. Для сравнения, во вторник, 4 числа, официальный курс доллара в России составлял 80,07 рубля. Таким образом, ЦБ повысил котировки мировой резервной валюты на 1,06 рубля.

Курс доллара активно растет в том числе на внебиржевом рынке. Котировки ведущей мировой валюты на Форекс достигли четырехмесячного максимума, в моменте добравшись до отметки 81,11 рубля.

Аналитики связывают заметное укрепление доллара с рядом факторов. Ослаблению российской валюты, пояснял инвестиционный советник Игорь Файнман, способствуют в том числе валютные интервенции Министерства финансов и растущий спрос граждан на доллары. С учетом этого, не исключила экономист Гузель Проценко, курс мировой резервной валюты может подняться до 82 рублей в краткосрочной перспективе.