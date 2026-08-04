Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:14, 4 августа 2026Экономика

Курс доллара в России резко вырос

ЦБ повысил более чем на рубль официальный курс доллара в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 5 августа, составят примерно 81,13 рубля. Для сравнения, во вторник, 4 числа, официальный курс доллара в России составлял 80,07 рубля. Таким образом, ЦБ повысил котировки мировой резервной валюты на 1,06 рубля.

Курс доллара активно растет в том числе на внебиржевом рынке. Котировки ведущей мировой валюты на Форекс достигли четырехмесячного максимума, в моменте добравшись до отметки 81,11 рубля.

Аналитики связывают заметное укрепление доллара с рядом факторов. Ослаблению российской валюты, пояснял инвестиционный советник Игорь Файнман, способствуют в том числе валютные интервенции Министерства финансов и растущий спрос граждан на доллары. С учетом этого, не исключила экономист Гузель Проценко, курс мировой резервной валюты может подняться до 82 рублей в краткосрочной перспективе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Газманов заступился за обманывавшего его экс-продюсера
    Лариса Долина призналась в желании выучиться на актрису
    Курс доллара в России резко вырос
    47-летняя звезда сериала «Кухня» показала редкое фото с дочерью
    Тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после расправы над Назимовыми
    Лидеру ЧВК вынесли приговор за расправы над солдатами и вымогательства
    Путин расширил основания для выдворения мигрантов
    В собственность России перешла недвижимость скандального блогера
    Госдепартамент США сделал заявление об Ормузском проливе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok