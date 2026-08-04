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13:34, 4 августа 2026Экономика

Курс доллара к рублю достиг четырехмесячного максимума

Курс доллара на внебиржевом рынке превысил 81 рубль впервые с апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Во вторник, 4 августа, курс доллара на внебиржевом рынке превысил 81 рубль впервые с апреля. Об этом свидетельствуют данные Investing.

К 13:21 по московскому времени котировки американской валюты достигли 81,11 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 0,89 процента, или примерно 71 копейку. В последний раз столь высокие значения на внебиржевом рынке фиксировались 1 апреля.

Курс евро к 13:23 поднялся до 93,3 рубля, прибавив 0,9 процента, или около 83 копеек. Что касается юаня, то его котировки к тому времени составили 12,03 рубля.

К концу лета, спрогнозировала ранее экономист Гузель Проценко, курс доллара может подняться до 82 рублей. Ослаблению российской валюты, пояснял инвестиционный советник Игорь Файнман, поспособствует ряд факторов, включая растущий спрос граждан на доллары и валютные интервенции Минфина.

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