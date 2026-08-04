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15:29, 4 августа 2026 (обновлено: 15:35, 4 августа 2026)Забота о себе

Врачи рассказали о самых страшных случаях на работе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Navy Medicine / Unsplash

Представители медицинских профессий на форуме Reddit рассказали о самых страшных случаях, произошедших с ними на работе. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

Врач, который работает акушером-гинекологом, рассказал, как ему пришлось делать кесарево сечение в экстремальных условиях.

Примерно на 32-й неделе у матери случилась остановка сердца, и пришлось извлекать ребенка, параллельно делая искусственное дыхание. К сожалению, оба не выжили

EMskins21пользователь Reddit

Другой врач рассказал, как лечил молодоженов, которые заразились коронавирусом на свадьбе, хотя и пытались соблюсти все необходимые ограничения. Обоих пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания, но женщину выписали уже через две недели.

Он не выжил, угасал очень медленно. Максимальная вентиляционная поддержка легких, пневмотораксы, превратившиеся в бронхоплевральные свищи, четыре трубки, установленные в грудную клетку, из которых шумно выходил воздух. Жена все время сидела за стеклом возле его палаты в инвалидном кресле и наблюдала, как ничего ему не помогает

redditownsmylifeпользователь Reddit
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Еще один работник отделения неотложной помощи вспомнил о случае, когда к ним на прием попала женщина, которой была необходима не только медицинская помощь.

Девушка с довольно серьезной травмой лица была в компании парня подозрительной внешности, который не был ее родственником. Я поделился своей тревогой с ее врачом, который затем придумал какой-то предлог, чтобы поговорить с пациенткой наедине, и уговорил ее принять помощь. Оказалось, что она стала жертвой торговли людьми

PMME_ur_lovely_boobsпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit старше 40 лет предупредили 20-летних людей о привычках, которые могут стать тихими убийцами здоровья в будущем. Тысячи реакций собрали комментарии пользователей о том, что отсутствие привычки ходить к стоматологу может привести к большим проблемам со здоровьем в будущем.

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