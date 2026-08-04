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16:30, 4 августа 2026 (обновлено: 16:38, 4 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В России предложили одно решение после ударов ВСУ по Подмосковью

Депутат Соболев: России необходимо выйти на западные границы Украины
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нужно сделать все, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили удары по российской территории, а для этого надо выйти на западные границы Украины, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами падения беспилотника в промзоне Новоселки в подмосковном Чехове ранним утром во вторник, 4 августа. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.

Депутат отметил, что Украина сегодня делает все, чтобы заставить россиян поверить, что ВСУ способны поражать любые цели. Он объяснил, что это элемент информационного воздействия на население, в котором Киеву помогают западные страны.

«Производство БПЛА, тем более баллистических ракет, находится на территориях стран Западной Европы, и они наращивают, совершенствуют это вооружение. По моему глубокому убеждению, нужно выйти на западные границы Украины. Перейти к решительным наступательными операциями с конкретными целями. И всякие обстрелы прекратятся. Нужно совершенствовать тактико-технические характеристики и сделать все, чтобы этого больше не было», — сказал Соболев.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могли запустить дроны в сторону Подмосковья из Харьковской или Сумской области. Для таких атак, как указал Кнутов, ВСУ чаще всего используют дроны типа FP-1 и «Лютый».

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