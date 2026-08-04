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17:14, 4 августа 2026 (обновлено: 17:28, 4 августа 2026)Мир

Китай выразил протест Японии и обвинил ее в раздувании темы «китайской угрозы»

МО Китая выразило протест Японии в связи с раздуванием темы «китайской угрозы»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Министерство обороны Китая выразило протест в связи с публикацией Японией «Белой книги по обороне» (ежегодный доклад министерства обороны Японии — прим. «Ленты.ру»), в которой «раздувается тема китайской угрозы». Об этом заявил официальный представитель МО КНР Чэнь Си, слова которого приводит аккаунт ведомства в социальной сети WeChat.

«Новая "Белая книга по обороне" Японии изобилует ложными утверждениями, намеренно раздувает так называемый кризис безопасности в регионе и активно продвигает концепцию китайской угрозы», — сказал он.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Токио использует подобную риторику как предлог для снятия ограничений на собственное военное развитие.

Ранее Токио заявил, что за последние несколько дней Китай предупредил два японских исследовательских судна береговой охраны о необходимости прекратить работу в Восточно-Китайском море. В ответ на это Япония направила протест Китаю.

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