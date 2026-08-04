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18:14, 4 августа 2026Ценности

47-летняя звезда сериала «Кухня» показала редкое фото с дочерью

Российская актриса Елена Подкаминская показала редкое фото с младшей дочерью Евой
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская показала редкое фото с младшей дочерью в честь ее девятилетия. Кадры были опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда сериала «Кухня» предстала перед камерой в легком платье с цветочным принтом и рюшами, а также коричневых казаках.

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В свою очередь ее наследница позировала в белом сарафане и похожей обуви. Кроме того, волосы матери и дочери были завиты в крупные локоны. «9! Ева Королева», — подписала Подкаминская.

В июле 47-летняя звезда сериала «Кухня» в откровенном образе восхитила фанатов внешностью. Актриса Елена Подкаминская вышла в свет в расшитом пайетками серебристом платье-миди с разрезом до бедра.

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