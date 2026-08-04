В России высказались о сроках завершения СВО

Депутат Журова: Процесс обсуждения вариантов завершения СВО не прекращается

Россия продолжает переговоры с партнерами, чтобы приблизить завершение специальной военной операции (СВО), но у конфликта есть не только дипломатическая, но и военная составляющая, сказала депутат Госдумы Светлана Журова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Ранее в России назвали условие завершения специальной военной операции. По мнению депутата Вассермана, для этого необходимо выйти к западным границам Украины — к Польше, Словакии, Венгрии и Румынии.

Депутат объяснила, что тема завершения СВО остается предметом для разговора с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио, которые решили выступить медиаторами в этом вопросе. Госдума и, в частности, комитет по международным отношениям не прекращают обсуждение этой темы с коллегами по дипломатической линии, делая все возможное, чтобы приблизить конец конфликта.

«Но есть военная составляющая, а есть дипломатическая. Это две составляющие, которые идут не то что параллельно друг другу, взаимосвязаны и одна без другой не может быть. Есть определенные цели и задачи Минобороны, которые известны только ведомству и которых необходимо достичь», — сказала Журова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войну на Украине развязал Киев, а Москва только ответила на конфликт. Он подчеркнул, что специальная военная операция на Украине рано или поздно закончится. Кроме того, президент выразил уверенность в том, что Украина утратит свои западные территории.