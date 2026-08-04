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14:52, 4 августа 2026 (обновлено: 15:00, 4 августа 2026)Россия

В Госдуме назвали условие завершения СВО

Депутат Вассерман: СВО должна завершиться выходом России к западным границам Украины
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

России необходимо выйти к западным границам Украины — к Польше, Словакии, Венгрии и Румынии. Условие завершения специальной военной операции (СВО) назвал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с MK.RU.

«Я уже не раз говорил, что террористическая организация Украина должна быть ликвидирована полностью. Что касается людей, проживающих на землях, в данный момент ею оккупированных, то они почти все исключительно русские», — указал парламентарий.

Вассерман напомнил, что сейчас украинские военные наносят удары по гражданским объектам России, чтобы создать негатив среди мирного населения страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войну на Украине развязал Киев, а Москва только ответила на конфликт. Он подчеркнул, что специальная военная операция на Украине рано или поздно закончится. Кроме того, президент выразил уверенность в том, что Украина утратит свои западные территории.

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