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Силовые структуры
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15:52, 4 августа 2026 (обновлено: 16:07, 4 августа 2026)Силовые структуры

По делу о найденной мертвой на заборе россиянки назвали обвиняемого

В Перми будут судить владельца кафе, где на заборе нашли тело девушки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Перми будут судить владельца кафе, на прутьях забора которого нашли тело 18-летней девушки. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. По данным следствия, он самовольно пристроил к кафе летнюю веранду и сделал там танцевальный зал, а также перестроил второй этаж, где обустроил служебное помещение с открытой дверью и окном. По периметру же стоял металлический забор с заостренными пиками.

В мае 2025 года девушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошла в комнату отдыха, вышла через окно на крышу веранды и попыталась спуститься, но потеряла равновесие и упала на пики.

Ранее сообщалось, что прогулявшуюся голой по Москве блогершу Анастасию Брагину задержали на выходе из спецприемника.

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