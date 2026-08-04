По делу о найденной мертвой на заборе россиянки назвали обвиняемого

В Перми будут судить владельца кафе, на прутьях забора которого нашли тело 18-летней девушки. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчину обвиняют в преступлении по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. По данным следствия, он самовольно пристроил к кафе летнюю веранду и сделал там танцевальный зал, а также перестроил второй этаж, где обустроил служебное помещение с открытой дверью и окном. По периметру же стоял металлический забор с заостренными пиками.
В мае 2025 года девушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошла в комнату отдыха, вышла через окно на крышу веранды и попыталась спуститься, но потеряла равновесие и упала на пики.
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