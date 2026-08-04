Через Россию запретили провозить некоторые продукты

Россельхознадзор: Введены ограничения на транзит через Россию мяса, произведенного в ЕС

С 5 августа вводятся ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Европейского союза. Соответствующая информация размещена на сайте Россельхознадзора.

Обосновывая это решение ведомство сослалось на стремление не допустить распространения эпизоотий и защиту потребителей. Кроме того, Россельхознадзор обратил внимание на случаи, когда через РФ пытались незаконно перевозить субпродукты птицы якобы немецкого происхождения. Этот груз пересек границу Таможенного союза на транспортном средстве с польскими номерными знаками и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам.

Установленные ограничения продолжат действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по результатам представленных материалов расследования по выявленным нарушениям.

Ранее сообщалось, что с 3 августа, Россельхознадзор запретил импорт из Камбоджи живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы.