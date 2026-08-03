Россия запретила поставки яиц из одной страны

Россельхознадзор запретил поставки яиц и живой птицы из Камбоджи из-за вируса Ньюкасла

С понедельника, 3 августа, Россельхознадзор запретил импорт из Камбоджи живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы. Об этом со ссылкой на материалы ведомства сообщает ТАСС.

Поводом для ограничений названо ухудшение на территории республики «эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла».

Исключение сделано только для товаров, которые подвергаются обработке, обеспечивающей, в соответствии с положениями Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здоровья животных, разрушение вирусов болезни Ньюкасла.

Также ограничения распространяются на корма и кормовые добавки для птиц, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц, готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке, которая перевозится физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз сельскохозяйственной продукции от пяти экспортеров из Узбекистана. А до этого, с середины мая, ведомство проводило кампанию по запрету большей части импорта армянских производителей на фоне ухудшения отношений двух стран.