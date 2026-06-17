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07:59, 17 июня 2026Экономика

Российский чиновник оправдал запрет продуктов из Армении

Глава Россельхознадзора Данкверт исключил связь запрета продуктов из Армении с политикой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Сергей Данкверт. Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Многочисленные запреты на поставку продуктов питания из Армении, введенные в последний месяц, не связаны с политикой. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его оценке, одновременное ухудшение отношений между Ереваном и Москвой является не более чем совпадением. «У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — рассказал чиновник.

Основной проблемой Данкверт назвал организацию производства и контроля в республике, точнее его отсутствие в промежутке между самим выращиванием продукции и отгрузкой. Экспортными поставками занимается большое число фермеров, так что, например, тысячи пучков зелени от разных поставщиков собираются в одну машину, и только потом она идет на проверку.

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Таким образом, контроль начинается не в процессе производства, а уже на границе, но эффективно осуществить его в таком формате невозможно.

Глава Россельхознадзора заверил, что решения о запрете принимаются не спонтанно, а история по каждому предприятию насчитывается много лет. По какой причине меры в отношений армянских предприятий в случае столь серьезных нарушений не принимались ранее, а опасная продукция поставлялась в страну, чиновник не уточнил.

Менее чем за месяц Россия ограничила ввоз армянских цветов, помидоров, огурцов, перцев, зеленных культур, клубники, минеральной воды, рыбы, рыбопродукции, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, винограда, сухофруктов, баклажанов, картофеля.

Представители Армении обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой рассмотреть вопрос применяемых в отношении ее продукции ограничений со стороны России.

Премьер Армении Никол Пашинян, партия которого победила на выборах, пообещал компенсировать убытки местных фермеров из-за проблем с доступом на российский рынок. Также более 50 миллионов евро в качестве финансовой поддержки намерено выделить руководство Евросоюза.

Между тем, Москва на фоне улучшений отношения Армении с Евросоюзом предупредила, что может пересмотреть контракт поставку в республику природного газа и поднять цены.

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