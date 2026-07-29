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02:08, 29 июля 2026Мир

В Италии предложили полностью прекратить военную помощь Украине

BQ: В Италии в парламент внесли резолюцию о прекращении поддержки Киева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Итальянские депутаты из оппозиционной партии «Национальное будущее» предложили прекратить оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает газета Blitz Quotidiano.

«Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины», — говорится в материале. Как пояснил депутат Эдоардо Зиелло, документ предусматривает немедленное прекращение всех поставок Киеву. Ресурсы, которые будут освобождены в результате этого решения, предлагается направить на поддержку итальянских семей.

Один из депутатов также подчеркнул, что санкционная политика Рима в отношении Москвы негативно сказывается на экономической ситуации в Италии, а также делает жизнь итальянцев тяжелее.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не должна обойти балканские страны на пути вступления в Евросоюз.

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